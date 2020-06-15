تفاصيل إنشاء أول مستشفى ميداني لعلاج كورونا في مصر

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من إنشاء أول مستشفى ميداني في مصر.

وأشار المتيني إلى أن المستشفى "بدأ العمل فيه بداية يونيو وتم إنجازه في 15 يومًا، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مع مساهمات من صندوق تحيا مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، "المستشفى أقيم على قطعة أرض خلف جامعة عين شمس (بالقاهرة) وتبلغ مساحته 4500 متر".

وتابع: "التكلفة المبدئية بلغت 33 مليون جنيه، منها 27 مليون من الجامعة مع دعم من البنك المركزي مع مساهمة شركات تبرعت بالأسرّة والأثاث الطبي".

وقال إن "سعة المستشفى 171 سريرا، منها 11 سرير رعاية مركزة، والهدف من المستشفى استقبال حالات كورونا المتوسطة والتي لا تحتاج إلى عناية مركزة".

وأكد على أن المستشفى "سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بداية الخميس المقبل".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، تمهيداً لبدء تشغيله الخميس المقبل في إطار إجراءات الحكمة لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال تفقده المستشفى الميداني، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة عدد المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة علاجية لمصابي "كورونا" في محافظات القاهرة الكبرى، خاصة أنها المحافظات الأكثر إصابة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.