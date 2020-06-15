السودان: مفاوضات سد النهضة شهدت تقدما في الجوانب الفنية وخلافات في المسائل القانونية

قال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة "حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".

بحسب "الشروق" المصرية أضاف عباس، في بيان لوزارة الري السودانية: "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله".

وأعلن الوزير السوداني اتفاق القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري، الذي سيعقد في وقت لاحق غدا الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران.

وأكد عباس أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف أصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الإثيوبي.

وزير الري السوداني : مفاوضات سد النهضة حققت تقدما كبيرا في جوانب فنية#صدى_البلد pic.twitter.com/2yv9eSjrtY — صدى البلد (@baladtv) June 15, 2020

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وشدد على أن السودان يحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذي شان بالآخرين.