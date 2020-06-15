مستشار السيسي للشؤون الصحية: تجارب لقاح ضد كورونا في مراحلها النهائية

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشئون الصحة والوقاية، هناك تجارب إكلينيكية في مراحلها النهائية لخروج لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه "من المتوقع أن يكون اللقاح متاح في شهر سبتمبر المقبل".

وقال تاج الدين إن "عدد من الشركات المنتجة للقاحات تحركت واتخذت المخاطرة لإنتاجه برغم عدم انتهاء المراحل الإكلينيكية له"، بحسب موقع صحيفة "الشروق" المصرية.

وتابع: "أول اللقاحات التي من المتوقع أن تكون متاحة هو لقاح لجامعة أكسفورد، بدعم مالي كبير جدًا من عدة جهات ودول".

وأشار إلى أن "مصر تقدمت بطلب للمؤسسة العالمية لتوفير اللقاحات، لتوفير حصة لها في لقاح أكسفورد".

وأكد مستشار السيسي على أن العالم تمكن من فصل الشفرة الجينية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد التطعيم ضد كورونا سيكون غير تجاري على مستوى العالم، وسيتاح بسعر تكلفته في حال تم بيعه.