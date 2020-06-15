الأمم المتحدة تستبعد التحالف العربي من القائمة السوداء وتؤكد مقتل 1447 طفلا في اليمن

حملت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، كلا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" والتحالف العربي والجيش اليمني وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتنظيمي القاعدة وداعش ( الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، مسؤولية قتل وتشويه 1447 طفلا وطفلة في اليمن، خلال العام الماضي.

موسكو – سبوتنيك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي المتعلق بأوضاع الأطفال في مناطق النزاعات، إنه "تم التحقق من مقتل 395 وتشويه 1052 طفلاً (1041 فتى، 406 فتيات) نُسبت 313 منها إلى جماعة أنصار الله (الحوثيين)".

وأضاف: "نُسبت مسؤولية مقتل وتشويه 222 طفلا للتحالف، و96 للقوات المسلحة اليمنية، و40 للجان الشعبية، و11 لقوات الحزام الأمني (المجلس الانتقالي الجنوبي)، و5 لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، و2 لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

ورفع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، التحالف العربي من القائمة السوداء لمنتهكي الأطفال في اليمن، مشيرا إلى "انخفاض عدد الضحايا من الأطفال جراء عمليات التحالف في العام 2019م".

لكنه أضاف أن التحالف سيخضع لعام واحد من المراقبة وأن "أي فشل" في خفض عدد الضحايا من الأطفال، سيؤدي إلى إدراجه مرة أخرى العام المقبل.