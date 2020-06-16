الشاب الذي أوقف السيسي موكبه للاطمئنان عليه يحكي كواليس الواقعة... فيديو

كشف أحد الشابين اللذين تعرضا لحادث سير خلال ركوبهما دراجة بخارية في أثناء جولة الرئيس المصري بالقاهرة، تفاصيل لقائهما المفاجئ بالسيسي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حرص الرئيس المصري على التوقف، في أثناء جولة في شوارع القاهرة، مكلفا طاقم الحراسة والطبيب الخاص به بفحص شابين ومعرفة ما تعرضا له.

وقال أحد الشابين ويدعي عمر مصطفى (21 عاما)، إنهما خلال سيرهما بدراجة بخارية صدمتهما سيارة "ملاكي"، مما تسبب في سقوطهما أرضا.



وأضاف عمر "أنهما عقب الحادث جلسا على الرصيف، ثم فوجئا بموكب داخل عليهما. مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يكون موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع الشاب "لقينا العربية وقفت والباب بيتفتح وفوجئنا بسيادة الرئيس ومكناش عارفين نقول إيه، ولقينا الرئيس بيقولنا خلوا بالكوا من نفسكم"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

الرئيس السيسي كان في جولة في شوارع القاهره لقي شاب واقع علي الآرض وقف وكان بيطمن عليه بنفسه ❤️❤️ pic.twitter.com/JPhUcllTrP — Ezzat Abdou (@EzatAbdou) June 15, 2020

وأتم حديثه، أن الرئيس السيسي وجه فورا بإحضار سيارة إسعاف، بعدما تبين له أن قدم صديقه "مينا" تظهر عليها آثار ألم نتيجة الحادث. مؤكدا أنه تم بالفعل نقله إلى المستشفى.