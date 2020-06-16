التحالف العربي: إسقاط طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس الاثنين، إسقاط مجموعة طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "القوات المشتركة تمكنت مساء اليوم... من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار المفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالكي إن "هذه المحاولة الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية، تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار التي تحمل المواد المتفجرة".

وأضاف أن "مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وإسقاطها وتدميرها من قبل التحالف بلغ 357"، معتبرا أن هذا "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية".

وأشار المالكي إلى أن "استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وأكد أن قيادة التحالف "ستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي أعلن صباح أمس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، وأوضح التحالف أن الطائرة كانت تحاول استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.