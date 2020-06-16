تغريدة هجوم من هيفاء وهبي على وكيل أعمالها السابق

جددت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، هجومها على مدير أعمالها السابق محمد وزيري من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في "تويتر".

وغردت وهبي قائلة: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي".

تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 15, 2020

وتابعت قائلة: "تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

كما كتبت هيفا عبر حسابها على "إنستغرام"، عبر خاصية الستوري: "وقال الله وقال الرسول وأنت أكبر نصاب بمصر! بيني وبينك القضاء".

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفعت دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن، الشهير بـ"محمد وزيري"، وحررت محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهم هذا الأخير، مدير أعمالها السابق، بأخذ مبلغ 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.