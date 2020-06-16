التحالف العربي: اعتراض صاروخ أطلق من "صعدة" باتجاه "نجران"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن "استمرار محاولات المليشيا لحوثية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بلغ 313 صاروخا تم اعتراضها حتى الآن".

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه #نجران #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 16, 2020

وأعلن التحالف العربي، يوم أمس، إسقاط مجموعة طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة.

وقال المالكي، إن "القوات المشتركة تمكنت مساء اليوم... من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار المفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وإسقاطها وتدميرها من قبل التحالف بلغ 357"، معتبرا أن هذا "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية".

التحالف: مجموع الطائرات الحوثية المسيرة التي تم تدميرها 357#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 16, 2020

وأشار المالكي إلى أن "استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وأكد أن قيادة التحالف "ستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".