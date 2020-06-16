بيان من "أنصار الله" بشأن استهداف "نقاط عسكرية حساسة" في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة في مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بـ5 طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "استهداف مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس بـ 5 طائرات مسيرة نوع 2K"، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وشدد على أن هذه "العملية تأتي ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية"، مؤكدا أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا".

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أمس الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، وأوضح أن الطائرة كانت تحاول استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

كما أعلن التحالف العربي إسقاط مجموعة طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير".