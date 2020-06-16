الملك سلمان يكرم 234 مواطنا تبرعوا بأعضائهم

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بمنح 234 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

وجاء قرار الملك بسبب تبرع الأشخاص "بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً".

وحسب صحيفة عكاظ السعودية، أصدر الملك قرارا أيضا بترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم.

واعتبر رئيس ديون المظالم، خالد بن محمد اليوسف، أن قرارات الملك سلمان، تأتв في إطار إرساء مبادئ العدل، ودعما لقضاء ديوان المظالم وظيفيا.