رئيس البرلمان الليبي يحسم الجدل حول زيارة مرتقبة إلى تركيا للقاء أردوغان

حسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الجدل حول أنباء عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، فقد نفى المستشار صالح تلقيه أية دعوة لزيارة أنقرة، مؤكدا أن هذا الأمر مغلق وليس مطروحا حتى للنقاش، وفقا لما نشره موقع قنة ليبيا.

وكان صالح في الجزائر يوم السبت الماضي، حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية" حسب ما ورد في بيان للرئاسة.

ووفق البيان فإن رئيس مجلس النواب الليبي أشاد بـ"الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة".

وقال عقيلة صالح إن الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار وفق مقررات برلين، كما وعد تبون بتوحيد الجهود مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية، وفق صالح.

وكان الرئيس الجزائري قال أمس الجمعة إن بلاده لا تمانع في انخراط دول الجوار الليبي "تونس ومصر " تحديداً في هذا المسعى مؤكدا قدرة الجزائر على إعادة تجربة اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي بين الليبيين.

كما أضاف أن جميع القبائل الليبية مستعدة للمشاركة في جلسات الحوار بالجزائر والاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي برئيس مؤقت وحكومة مؤقتة، مضيفا أن الجزائر ستدعم ليبيا تقنيا حتى تنظيم انتخابات.