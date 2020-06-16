الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل القبض على متهمين بالاتجار في البشر

كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل القبض على اثنين من المتهمين بالاتجار في البشر.

وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم، الثلاثاء، إنه تم اعتقال متهمين بالاتجار بالبشر في المثنى بـ"الجرم المشهود"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

وأشارت الوكالة في بيانها "تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما ببيع كلية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وابنتين بعمر 14 سنة و15 سنة".

وأضافت أن المتهمين "اعترفا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بهذه الجرائم، وتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للجهات المختصة".