حصيلة إصابات ضباط ومنتسبي الدفاع المدني العراقي بكورونا

كشف مصدر عراقي، اليوم الثلاثاء، إصابة 105 من ضباط ومنتسبي الدفاع المدني بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في العراق.

وقال المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن "105 ضباط ومنتسبين في الدفاع المدني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الوباء في العراق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الإصابات جاءت بسبب ما يقوم به الدفاع المدني من عمليات تعقيم شملت الدور والمناطق السكنية التي سجلت اصابات بهذا الفايروس في عموم المحافظات".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 45 وفاة بوباء "كوفيد-19" بإجمالي وفيات 652 والإصابات 21315 بزيادة 1106 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء "كوفيد–19".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الوباء على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.