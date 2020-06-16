العراق يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق "أوبك+"

تراجعت صادرات النفط العراقية 8 بالمئة بما يعادل 300 ألف برميل يوميا منذ بداية يونيو/ حزيران، وفقا لبيانات الشحن ومصادر في القطاع، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في "أوبك" يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض الإمدادات بقيادة "أوبك".

وبلغ متوسط ​​ صادرات جنوب العراق في أول 14 يوما من يونيو/ حزيران الجاري 2.93 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، وتتبع منفصل لحركة الناقلات من مصدرين بالقطاع. يقل هذا 170 ألف برميل يوميا عن الرقم الرسمي لصادرات الجنوب في مايو/ أيار.

وقال أحد المصدرين "يدهشني أن صادرات البصرة تراجعت بالفعل منذ بداية الشهر" مشيرا إلى شحنات ميناء البصرة الرئيسي بجنوب العراق".

بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف باسم "أوبك+"، صفقة لخفض غير مسبوق على الإمدادات في مايو/ أيار لدعم أسعار النفط التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق الإنتاج 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.

وتشير الأرقام إلى أنه بينما يحرز العراق تقدما، فإنه لم يف بعد بتعهده كاملا. وتفحص "أوبك+" مستوى الامتثال خلال اجتماعات هذا الأسبوع بعد أن ضخت دول، منها العراق ونيجيريا، أكثر من حصتها المستهدفة في مايو/ أيار.

وفي مايو أيار الماضي، امتثل العراق بنسبة 38 بالمئة لمقدار خفض الإنتاج الذي تعهد به، وفقا لمسح أجرته "رويترز"، وهو ما يقل بفارق كبير عن السعودية أكبر مصدر للنفط. وإذا استقرت الصادرات في يونيو حزيران، فسوف يرتفع مستوى الالتزام إلى 60 بالمئة على الأقل وفقا لحسابات رويترز.