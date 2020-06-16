تسجيل
13:19 GMT16 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية

    كاتب سعودي: الأمم المتحدة تصحح خطأها باستبعاد السعودية من القائمة السوداء

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898961_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_1973e50d74b66be6d80329530a99640b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006161045731898-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-/

    وصف الكاتب السعودي، عبد العزيز الخميس، القرار الأممي باستبعاد السعودية من قائمتها السوداء ‏لاستهداف وتشويه الأطفال، بالحكيم، وأنه تصحيح لأمر كان في الماضي خطأ بالغا لأنه كان يوحي بأن ‏التحالف يستهدف الأطفال على عكس الحقيقة.

    وقال الخميس في تصريح لراديو "سبوتنيك": "إن الأخطاء التي شابت عمليات التحالف العربي لم تكن ‏مقصودة ويتم التحقيق فيها، وهي ناجمة بسبب استخدام الحوثيين للأحياء المكتظة بالسكان مقرات ‏لنشاطاتهم الصاروخية والعسكرية، كما يستخدم الحوثيون الأطفال ضمن قواتهم العسكرية وفق تقارير للأمم ‏المتحدة التي أثبتت ذلك".‏

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف
    © REUTERS / Pierre Albouy
    الأمم المتحدة تستبعد التحالف العربي من القائمة السوداء وتؤكد مقتل 1447 طفلا في اليمن
    وتابع الخميس: "الأمم المتحدة على اتصال تام مع التحالف العربي لمراجعة بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال ‏المعارك"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخطاء واردة، داعيا إلى "ضرورة إجبار الحوثيين على التخلي عن سياساتهم ‏غير الإنسانية في استعمال المناطق المدنية في أغراض عسكرية".

    وأوضح الخميس أن الأمم المتحدة تعلم عدم وجود مقارنة بين "أخطاء التحالف العربي وجرائم الحوثيين الذين ‏يستخدمون مناطق مدنية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي تأتي لهم من إيران"، مشيرا إلى أن ‏استخدام المدنيين كدروع بشرية هو أمر محرم دوليا.

    وأتم الكاتب السعودي: "على الأمم المتحدة أن تطبق مبادئ العدالة والاعتراف بالحكومة الشرعية اليمنية. قوات التحالف لا تريد إلا مصلحة الشعب اليمني وهي موجودة في مناطق تصل إلى 85 % من ‏اليمن وتقف مع الشعب اليمني وتقدم لهم المساعدات بعكس الحوثيين الذي ينفذون أجندات إيران دون ‏النظر لمصلحة الشعب اليمني حيث يحاول الحوثيون تكرار السيناريوهات الموجودة في العراق ولبنان".

    ومن جانبه قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، إن قيام الأمم المتحدة بشطب اسم السعودية من تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات يبين "فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية".

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذف السعودية من القائمة السوداء لتقريره السنوي حول انتهاكات حقوق الأطفال الذي نشر أمس الاثنين.

    وقال غوتيريش إن التحالف بقيادة السعودية سيحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه الأطفال في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه بسبب الضربات الجوية وتطبيق إجراءات استهدفت حماية الأطفال.

    وأوضح غوتيريش أن التحالف سيخضع لعام واحد من المراقبة وأن "أي فشل في خفض عدد الضحايا من الأطفال سيؤدي إلى إدراجه مرة أخرى العام المقبل".

    انظر أيضا:

    قوات المجلس الانتقالي تعلن سيطرتها على مواقع هامة جنوبي اليمن
    الأمم المتحدة تستبعد التحالف العربي من القائمة السوداء وتؤكد مقتل 1447 طفلا في اليمن
    اليمن... الحكومة تطالب بنقل مقر البعثة الأممية إلى منطقة محايدة
    الكلمات الدلالية:
    التحالف العربي, الحوثيين, الأمم المتحدة, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    "البحيرة الزمردية" والشواطئ اللازوردية تعم بالزوار في منطقة لينينغراد الروسية
    إقامة هضبة ترامب في الجولان
    "هضبة ترامب" تقضي على فرص الاستقرار في الجولان
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك