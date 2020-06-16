منظمة التجارة العالمية تنصف قطر ضد السعودية في خلاف "حقوق البث"

أصدرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية قرارا لصالح قطر، اليوم الثلاثاء، في نزاع مع السعودية بشأن حقوق الملكية الفكرية.

ونشر الحساب الرسمي للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال فيها: "أصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم حكما ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة BeoutQ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أن السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية وأن عليها تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

اصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم حكما ضد انتهاكات #السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة #BeoutQ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة" ١/٣ https://t.co/FHJvvtw5zN — Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) June 16, 2020

​وتابع: "بهذا الحكم، حققت قطر مع أصحاب الحقوق من جميع أنحاء العالم، انتصارا تاريخيا. ويتوجب على السعودية أن تذعن لحكم لجنة فض النزاع وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة BeoutQ وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات BeIN".

وأضاف: "يأتي هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية الى منظمة التجارة العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية".

كما ذكر أن "منظمة التجارة العالمية توافق على طلب دولة قطر لتشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المملكة العربية السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية".