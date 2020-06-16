تسجيل
16:47 GMT16 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السعودية تواجه فيروس كورونا المستجد

    الصحة السعودية: أغلب إصابات كورونا لا تحتاج رعاية طبية مكثفة

    © REUTERS / AHMED YOSRI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/89/1045688988_0:56:3072:1784_1200x675_80_0_0_4cb4c13f0c560cfc6215c2ee50241d58.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006161045734097-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9/

    قالت وزارة الصحة السعودية إن أغلب الحالات التي يتم إصاباتها بفيروس كورونا لا تستلزم رعاية طبية مكثفة.

     

    وأوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة، في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء: "معظم الحالات التي يتم إصاباتها بفيروس كورونا، علينا أن نتنبأ -بحمد لله- أنها لا تستلزم رعاية طبية مكثفة؛ لأنها تكون من غير أعراض وصحيًّا مستقرة وفي الغالب مطمئنة"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

    السعودية تواجه فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / AHMED YOSRI
    "تباعد"... تطبيق جديد يساعد السعودية على الوقوف في وجه كورونا

    وأضاف العبد العالي: "الحالات الإيجابية التي لا تستلزم رعاية طبية بعد تقييم الطبيب المختص أو المعالج، هي الحالات التي يمكن أن تكون في العزل المنزلي ولا يستلزم دخولها المستشفيات".

    وأشار كذلك إلى أنه "أيضًا بالنسبة للحالات التي دخلت المستشفى ووضعها مستقر يمكن كتابة خروج لها لاستكمال فترة العزل في المنزل".

    وأكد المتحدث باسم الصحة السعودية أن "العزل المنزلي بالإمكان أيضًا للمخالطين للحالات المؤكدة وأوضاعهم الصحية مستقرة، ولم تظهر عليهم أعراض، يمكنهم الجلوس في المنزل حتى استكمال الاطمئنان على نتائجهم".

    وتابع: "هناك أمورًا مهمة سيأخذها الفريق أو الطبيب المعالج أو المختص عند أخذ هذا القرار، ومن ضمنها التأكد من اشتراطات معينة في بيئة المنزل مناسبة لهذا العزل".

    وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي، اليوم، 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.

    انظر أيضا:

    85 ألف موقع ضمن خطة تطهير السعودية من كورونا
    "تباعد"... تطبيق جديد يساعد السعودية على الوقوف في وجه كورونا
    تطبيق سعودي هو الأول من نوعه يخبرك إن كنت تسير بجوار مريض "كورونا"
    الصحة السعودية توضح أسباب زيادة الإصابات بفيروس كورونا
    السعودية تسجل أعلى معدل يومي لوفيات وإصابات كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    "البحيرة الزمردية" والشواطئ اللازوردية تعم بالزوار في منطقة لينينغراد الروسية
    ألمانيا ترد على تهديدات ترامب سحب جنوده من ألمانيا
    برلين ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك