الصحة السعودية تحدد ضوابط العودة إلى الحياة الطبيعية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي عن الضوابط التي تحكم عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وفي تصريح صحفي عقده اليوم، حول آخر مستجدات مرض "كوفيد 19" في المملكة، قال العبدالي: "إن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر أو أي احتياطات أو احترازات لازمة".

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، نوه المتحدث إلى وجود أنماط وأمور جديدة مهمة (الالتزام بالإجراءات الاحترازية) يجب مراعاتها في الأماكن العامة، خصوصا في المطاعم والأسواق، ومقرات العمل، موضحًا أنه بتطبيق هذه الأنماط "ستقل فرص الانتشار".

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، والتي بلغت 136315، بعد تسجيل 4267 إصابة جديدة.

وتعافى 1650 حالة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 89540 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 41 حالة وفاة، ليكون إجمالي الوفيات 1052 حالة.