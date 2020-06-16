هزة أرضية تضرب شرقي مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء الثلاثاء 16 يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.