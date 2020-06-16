الجيش اليمني يعلن مقتل قائد ميداني تابع لـ "أنصار الله" وأسر العشرات

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي في جماعة "أنصار الله" وأسر العديد من عناصر الجماعة في معارك شرق صنعاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، إن "قائد الحوثيين في ميمنة جبهة نهم (شرق صنعاء)، مران المراني، قتل مع مرافقيه خلال معارك شرسة يخوضها الجيش بمساندة طيران التحالف".

وأضاف أن "22 من مقاتلي الحوثي وقعوا في قبضة الجيش"، مؤكداً "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

#نهم

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مصرع القيادي الحوثي مران المراني قائد ما يسمى بميمنة جبهة #نهم مع مرافقيه، و٢٢من مقاتلي الحوثي في قبضة الجيش الوطني الذي يخوض معارك شرسة بمساندة طيران التحالف، ويكبد مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ..#المركز_الإعلامي_للقوات_المسلحة — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 16, 2020

وقال المكتب، في وقت سابق من اليوم: "قوات جيشنا الوطني تتمكن من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تدمر تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة".

#نهم

قوات جيشنا الوطني تتمكن، من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تدمِّر تعزيزات المليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 16, 2020

وكان الجيش اليمني أعلن، في وقت سابق اليوم، استعادة مواقع كان يتمركز فيها الحوثيون باتجاه منطقة الفرضة في مديرية نهم شرقي صنعاء، مشيراً إلى تدمير مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومحيطها في المديرية البالغة مساحتها 1841 كيلومتراً مربعاً، والتي تبعد عن وسط صنعاء، نحو 60 كيلومتراً.