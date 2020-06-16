تركيا: نرفض انتقادات فرنسا ونعتبر دعمها لحفتر عقبة أمام استقرار ليبيا

رفضت تركيا، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول دور أنقرة في ليبيا، مشيرة إلى أن الدعم الذي تقدمه باريس إلى كيانات "غير شرعية" هو العائق أمام إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الخارجية التركية في بيان اليوم أن:

"الدعم الذي تقدمه فرنسا وبعض الدول للكيانات "غير الشرعية "في ليبيا يشكل أكبر عائق أمام إرساء السلام والاستقرار هناك"، وذلك في تعليق على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي أمس حول ضرورة انتهاء الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف بيان الخارجية التركية أن "فرنسا تقف إلى جانب [القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة] حفتر غير الشرعي في ليبيا على خلاف قرارات الأمم المتحدة والناتو".

وأوضحت أنقرة أن "ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي حول موقف تركيا حيال ليبيا تظهر سياسات فرنسا المظلمة وغير المفسرة في ليبيا".