بعد حلب ودير الزور... "الصناعة السورية" ترسل الدفعة الثالثة من الأدوية إلى محافظة طرطوس

أرسلت وزارة الصناعة السورية الدفعة الثالثة من الأدوية إلى المحافظات والتي كانت من نصيب محافظة طرطوس، بعد دفعة وصلت إلى محافظة حلب وأخرى وصلت إلى محافظة دير الزور.

وجاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم الثلاثاء:

"أرسلت وزارة الصناعة الدفعة الثالثة من الأدوية المنتجة لدى الشركة الطبية العربية (تاميكو) والبالغة كميتها ثمانية أطنان في طريقها إلى محافظة طرطوس، وهذا الأمر يأتي ضمن إطار الجهود الحكومية في تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع الضرورية للمواطنين في جميع المحافظات ولاسيما المواد الغذائية والدوائية، بصورة مستمرة بقصد حماية الأسواق ودعم القطاع الدوائي فيها".

وأضافت: "وكانت الدفعة الأولى من نصيب محافظة حلب بكمية 11 طناً من الأدوية المتنوعة والدفعة الثانية من نصيب محافظة دير الزور بقصد تأمين حاجة المواطنين، وتأمين السوق ومنع احتكارها من قبل بعض ضعاف النفوس من تجار الأدوية" .

وقالت: "مع تأكيد وزارة الصناعة جاهزية شركة (تاميكو) لتأمين حاجة المحافظات من مختلف أصناف الأدوية التي تنتجها الشركة، والاستعدادات جارية لإرسال كميات أخرى إلى باقية المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والصحة ونقابة الصيادلة من أجل تأمينها ووصولها بالشكل الذي يؤمن سلامة وصولها للمواطنين".

وتستعد سوريا لمواجهة قانون قيصر الأمريكي، الذي يشير خبراء إلى أنه لا يختلف كثيرا عن العقوبات السابقة المفروضة على سوريا.