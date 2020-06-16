ملك البحرين يؤكد للسيسي دعمه للمبادرة المصرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى، اليوم الثلاثاء، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه للمبادرة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل البحريني بالرئيس المصري مساء اليوم.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، وذلك في اطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق علي الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للازمات القائمة في المنطقة علي نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب.

كما تم التباحث حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشان التسوية السياسية الشاملة حيث أكد العاهل البحريني دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا.

وتناول الاتصال كذلك، جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين.