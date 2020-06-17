شقيق الأمير السعودي "النائم" يتعرض إلى حادث مروع... وأمراء يعلقون

نشرت الأميرة ريما شقيقة الأمير خالد بن طلال، صورة لحادث سير وقع لابن أخيها، الأمير محمد بن خالد بن طلال، تظهر فيها السيارة وقد تفحمت مقدمتها بصورة كاملة.

وقالت الأميرة ريما، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "حمدلله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرّضه لحادث سيارة. الله يحفظه والجميع من شر الحوادث".

— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) June 16, 2020

كما نشر عمه، الأمير عبد العزيز بن طلال، صورة للسيارة التي تحولت إلى قطعة حديد إثر احتراقها بالكامل جراء الحادث، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله".

— عـبـدالـعـزيـز بـن طـلال (@AAzizTalal) June 16, 2020

الجدير بالذكر أن الوليد بن خالد بن طلال، شقيق الأمير محمد بن خالد، تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب "الأمير النائم". ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى.