"فيديو كارثي" في بحر بالسعودية... والسلطات تتحرك

أعادت إمارة منطقة مكة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر مقطع فيديو، يظهر عددا كبيرا من الأسماك النافقة في بحر القنفذة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول الأسباب المحتملة وراء ذلك.

وقالت إمارة منطقة مكة: "وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع عدد من القطاعات تباشر التحقيق في أسباب نفوق أسماك ببحر القنفذة".

#وزارة_البيئة_والمياه بالتعاون مع عدد

من القطاعات تباشر التحقيق في أسباب

نفوق أسماك ببحر #القنفذة. pic.twitter.com/3awGqQlHml — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 16, 2020

من جانبها، أكدت وزارة البيئة والمياه السعودية، متابعتها نفوق أسماك على شواطئ القنفذة كما ظهرت في مقطع فيديو لأحد الصيادين، نتيجة الصيد باستخدام شباك ممنوعة، وذلك حسب صحيفة "عكاظ".

وأبلغ مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، المهندس حسن المعيدي، أن الوزارة "رصدت المخالفة في عرض البحر، وشكلت فريقا للتحقيق والتحري بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود للوصول إلى المتسبب في المخالفة الجسيمة، وأعد الفريق تقريرا بالحادثة بعد تحديد هوية الفاعل، وإحالته إلى الجهة المختصة تمهيدا لمحاسبته".

وكشف المعيدي، أن ما حدث جاء نتيجة استخدام أحد الصيادين شباك "شنشولا" ذات الفتحة الصغيرة الممنوعة نظاما، ما أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة والتخلص منها في البحر بالطريقة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، موضحا أن الأسماك النافقة اختفت بعد استهلاكها بواسطة الطيور والأسماك، ولم يتبق غير كميات قليلة لا تشكل أي خطر بيئي.

وجدد مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة التأكيد على حجم الضرر الذي تسببه شباك الصيد المخالفة بكافة أنواعها، وخطورة استخدام وسائل الصيد المخالفة، نظرا لما تسببه من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، وما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.