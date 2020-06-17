بيان من مجلس الأمن الوطني العراقي حول استهداف المطارات والمعسكرات

أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، رفضه أي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، كما وجه باتخاذ إجراءات خاصة لمنع تكرار الاعتداءات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء القول إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني، خُصص لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي".

وأكد المجلس إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا.

وتابع "المجلس وجه بقيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال، مؤكدا رفضه، ومحاسبة أي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ووجه المجلس كذلك باتخاذ إجراءات خاصة مشددة لمنع تكرار هذه الاعتداءات".

ولفت البيان إلى أن "المجلس ناقش أيضا موضوع حماية التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات، والتعامل المهني للأجهزة الأمنية، بما يحافظ على سلمية التظاهرات، ويعزز من معنويات منتسبي القوات الأمنية ورفض أي اعتداء عليها".

وكانت ثلاثة صواريخ، من طراز كاتيوشا، قد سقطت، أول أمس، الاثنين، في محيط مطار بغداد دون إحداث أي إصابات.