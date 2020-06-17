بالصور...طوابير من المواطنين أمام محلات الصيرفة في مختلف المناطق اللبنانية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الأربعاء، صور لتجمعات المواطنين أمام محلات الصيرفة في مختلف المناطق اللبنانية.

وأظهرت الصور المنشورة على "فيسبوك" طوابير من المواطنين تقف أمام محلات الصيرفة تنتظر دورها لشراء الدولار مقابل بيع الليرة اللبنانية.

وأشارت المصادر اللبنانية إلى أن محلات الصيرفة تقوم بصرف مبلغ 200 دولار أمريكي كحد أقصى لكل مواطن خلال أسبوع واحد.

وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن هدف المصرف المركزي​ بالاتفاق مع الصيارفة المرخّصين، هو دفع ​سعر الدولار​ الأمريكي للانخفاض بشكل متواصل، للمساهمة في استقرار الأسعار.