بعد إصابتها بكورونا... نائبة عراقية تشبه الكاظمي بشخصية كرتونية

شنت عضو البرلمان العراقي وحدة الجميلي، والتي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، هجوما شرسا على الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونشرت الجميلي على حسابها في "تويتر" تغريدة قالت فيها "حكومة بائسة، رقابة متواطئة، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد، والموت للفقراء مجانا في مستشفيات العزل وبإصابات ألفية".

وأضافت النائبة "أدعو الغيارى لشراء قناني الأوكسجين وإرسالها لمقابر العزل الصحي، حيث لا ضمير صاحي اذن لا شرعية لحكومة متجاهلة".

حكومة بائسة ، رقابة متواطئة ، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد ، والموت للفقراء مجانآ في مستشفيات العزل ، وبأصابات ألفية ، ادعو الغيارى لشراء قناني الأوكسجين وارسالها لمقابر العزل الصحي ، حيث لا ضمير صاحي اذن لا شرعية لحكومة متجاهلة ، — النائب د . وحدة الجميلي (@drwihda) June 16, 2020

وأعلنت الجميلي يوم أمس الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا بتغريدة جاء فيها "فضل من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير احتياجهم الإنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وإياكم من أبناء السلامة، نسألكم الدعاء أحبتي".

فضلٌ من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير أحتياجهم الأنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد ، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وأياكم من أبناء السلامة ، نسألكم الدعاء أحبتي 🌺🌸 — النائب د . وحدة الجميلي (@drwihda) June 15, 2020

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 60 وفاة بوباء " كوفيد - 19" بإجمالي وفيات 712 والإصابات 22700 (بزيادة 1385 خلال 24 ساعة).

وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء كوفيد – 19 .

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.