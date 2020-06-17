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    رجل على شاطئ البحر في الكويت خلال كسوف جزئي، 25 ديسمبر 2019

    "يبدأ الأحد المقبل"... دولة خليجية تتعرض "لانقلاب صيفي" لثلاثة أيام

    © AFP 2020 / Yasser Al-Zayyat
    العالم العربي
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    قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، إن مملكة البحرين تترقب دخول فصل الصيف فلكيا يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 بعد 43 دقيقة من منتصف الليل في ظاهرة فلكية تعرف بـ "الانقلاب الصيفي".

    رجلان على خلفية طلوع الشمس في كانساس-سيتي، ولاية ميزوري، الولايات المتحدة 8 أبريل 2020
    © AP Photo / Charlie Riedel
    سماء السعودية تشهد ظاهرة لا تتكرر إلا كل 300 عام
    وأضاف العصفور أن "سماء المملكة ستشهد في اليوم ذاته ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والذي يبدأ في الساعة 07:14 صباحا بحسب التوقيت المحلي، حيث يبدأ القمر بحجب قرص الشمس، إلى أن يكون في أقرب نقطة من مركزها عند الساعة 08:30، حيث يغطي أكبر جزء منها بنسبة حوالي 75% في شمال المملكة و77% في جنوبها"، وذلك حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

    وتابع: "بعد ذلك يبدأ القمر بالخروج تدريجيا من الناحية الثانية للشمس، ويواصل تحركه إلى أن ينحسر نهائيا في الساعة 10:00 صباحا"، مشيرا إلى أن وقوع هذا الكسوف يتزامن مع ولادة هلال شهر ذي القعدة للعام 1441 هجرية في الساعة 09:41 صباحا. وستكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين ساعتين و44 دقيقة، من الساعة 07:14 إلى الساعة 10:00 صباحا.

    ودعا العصفور إلى ضرورة استخدام النظارات والمرشحات الخاصة، للتمكن من رصد الظاهرة بشكل آمن، وفي هذا الصدد وفرت المحافظة الشمالية نظارات خاصة لمتابعة الظاهرة يمكن الحصول عليها مجانا من خلال التواصل مع الرقم 17795533 عبر الواتس أب.

    وبين العصفور أن هذا الكسوف يبدأ من وسط قارة أفريقيا ويمر بجنوب شبه الجزيرة العربية، ثم يقطع وسط قارة آسيا حتى ينتهي في المحيط الهادي، وستكون أجزاء جنوبية من شبه الجزيرة العربية والتي تشمل مناطق من اليمن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ضمن مسار الكسوف الحلقي، بينما يشاهد جزئيا في المناطق الأخرى من الوطن العربي.

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    الكلمات الدلالية:
    فصل الصيف, كسوف الشمس, البحرين
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