قرار مصري جديد بشأن الكمامات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا يخص الكمامات، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وينص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك بحسب موقع "بوابة الأهرام".

كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وبلغ إجمالي الإصابات بوباء (كوفيد-19) في مصر 47856 حالة، بعد تسجيل 1566 إصابة جديدة أمس، فيما بلغت الوفيات 1766.