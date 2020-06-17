فيروس كورونا يزحف إلى داخل قبة البرلمان العراقي

بعد أن أعلنت عضو البرلمان العراقي، وحدة الجميلي، إصابتها بفيروس كورونا، أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بإصابة مدير الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن "مدير الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أصيب بوباء كورونا".

ونشرت النائبة وحدة الجميلي يوم أمس الثلاثاء، خبر إصابتها بفيروس كورونا بتغريدة جاء فيها "فضل من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير احتياجهم الإنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وإياكم من أبناء السلامة، نسألكم الدعاء أحبتي".

فضلٌ من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير أحتياجهم الأنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد ، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وأياكم من أبناء السلامة ، نسألكم الدعاء أحبتي 🌺🌸 — النائب د . وحدة الجميلي (@drwihda) June 15, 2020

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 60 وفاة بوباء " كوفيد - 19" بإجمالي وفيات 712 والإصابات 22700 (بزيادة 1385 خلال 24 ساعة).

وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء كوفيد – 19 .

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.