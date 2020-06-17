وكالة: الحكم على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بالسجن ومصادرة ممتلكاته

حكم القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ممتلكاته.

وحسب وكالة "رويترز"، "أصدرت محكمة باريس حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد".

وقضت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، كما قضت أيضا بمصادرة أحد الأصول العقارية لرفعت الأسد في لندن والبالغ قيمتها 29 مليون يورو.

ونقلت "رويترز"، عن محامي رفعت الأسد قوله إنه موكله "سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية".

ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر يونيو/ حزيران 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.

يذكر أن رفعت الأسد أُبعد من سوريا في منتصف الثمانينيات بعد أن اشتبه بتورطه في الترتيب لمحاولة انقلاب ضد أخيه الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم عاد إلى دمشق وشغل لسنوات منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، قبل أن يغادرها مججدا ونهائيا عام 1998 بعد إعفائه من منصبه.