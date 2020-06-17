"أنصار الله" تعلن تحرير 8 من أسراها بعملية تبادل مع القوات الحكومية في الضالع

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع قوات الحكومة الشرعية في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الجماعة "حررت 8 من أسرى للجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الضالع".

ولفت المرتضى إلى أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية".

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الأربعاء 25/10/1441 الموافق 17/6/2020 تحرير (8) من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الظالع..

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) June 17, 2020

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 آذار/ مارس الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا".

غريفيث: "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في #اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس #كورونا الجديد. يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين." — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) March 20, 2020

ورحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير خارجيتها، محمد الحضرمي، في 21 مارس الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".

كما رحبت "أنصار الله"، على لسان مسؤول الدائرة القانونية في لجنة شؤون الأسرى، أحمد أبو حمرة، بدعوة المبعوث الأممي، مؤكدة استعداد الجماعة للإفراج عن كافة الأسرى.