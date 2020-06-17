الرئيس التونسي: المؤسسة العسكرية وولاؤها للوطن فقط وبعيدة عن كل الصراعات... فيديو

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العسكرية بعيدة عن كل الصراعات وولاؤها للوطن فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش برئاسة الرئيس قيس سعيد، اليوم، في قصر قرطاج.

وبحسب بيان الرئاسة، نظر المجلس في جملة من المواضيع من بينها بالخصوص الوضع العام للقوات العسكرية والجوانب المتصلة بالوضع الأمني والعسكري داخل تونس وعلى الحدود، فضلا عن التطرق إلى الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ 64 لانبعاث الجيش التونسي.

وجدد سعيد خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المؤسسة العسكرية، مبينا أنها من مفاخر تونس، وأكد أنها بعيدة عن كل الصراعات ولا ولاء لها إلا للوطن، وثمّن ما قدمته من مجهودات في المجال العسكري والمدني من خلال إسناد الطب المدني وتدخلها في حالات الطوارئ وبالخصوص تعزيز مجهودات السلطات الأمنية في فرض احترام حظر التجوال في المدة الماضية.

كما توجه الرئيس التونسي بتحية لجيش الطيران على ما قدمه من مجهودات في إجلاء التونسيين العالقين في عديد المدن من مختلف بلدان العالم.