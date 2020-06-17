استنكرت دولة الإمارات ما وصفته بالتدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق، والمتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق.

وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، يشكل القصف "انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة ولمبادىء القانون الدولي".

وأكدت الخارجية الإماراتية على موقف الدولة "الثابت والراسخ الرافض لكافة التدخلات في شؤون الدول العربية والحرص على ضرورة احترام سيادة العراق".

دولة #الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق.https://t.co/GnY2M6DRjQ — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) June 17, 2020

وناشدت دولة الإمارات بضرورة مراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

ولليوم الثاني على التوالي، شهد شمال العراق اليوم الأربعاء وعلى نحو متزامن قصف إيراني فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان.

وتكبد مواطنون عراقيون خسائر فادحة بمصادر قوتهم، إثر قصف مستمر منذ أسابيع تنفذه طائرات حربية ومدفعية تابعة لتركيا وإيران، ما تسبب بنزوح جديد داخل العراق.