قصف بـ4 صواريخ يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد... صور

وبحسب قناة "آفاق" العراقية، تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة عقب القصف مباشرة ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
عاجل | سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في #بغداد— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) June 18, 2020
ـــــــــــــــــــ#أمريكا | #العراق | #قناة_الرافدين pic.twitter.com/G4xFNMmm0Z
ونشرت حسابات عراقية على موقع تويتر، صورا قالت إنها لقوات الأمن حيث وصلت لمكان الإطلاق.
كانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران الجاري عن سقوط ثلاث صواريخ من نوع كاتيوشا، بعد منتصف (ليلة الاثنين)، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.
🟡 قوات الأمن العراقية تصل لموقع ومنصات إنطلاق الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء قبل نحو ساعتين. pic.twitter.com/j6UgfZnSv8— الخوة النظيفة (@Brothersirq) June 18, 2020
وشهدت المنطقة الخضراء آخر قصف صاروخي، يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، حيث أفادت خلية الإعلام الأمني، أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".
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