"لن تشربوا إلا السم الزعاف".. أول رد على تهديد إسرائيلي باحتلال الأردن في 3 ساعات

رد مطعم "لبناني سناك"، أمس الأربعاء، على تغريدة الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، حول شرب جنود الاحتلال الكوكتيل من عنده إذا حدثت حرب بين الجانبين.

وقال كوهين في تغريدته: "ببساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون".

ورد المطعم عبر حسابه على "فيسبوك": "يبدو أنكم نسيتم هزيمتكم النكراء على ثرى الأردن وأنكم بحاجة إلى تذكيركم أن في الأردن رجالا وجبالا".

وأضاف: "لبناني سناك محرم على أمثالكم، ولن تشربوا عنده إلا السم الزعاف الذي يليق بأمثالكم أيها الغاصبون المعتدون، ومعركه الكرامة ليست منكم ببعيد فقد داسكم رجال الجيش العربي في الملحمة البطولية وأنتم مكبلون داخل دباباتكم التي أبيدت على أيدي النشامى الأحرار".

وتابع: "واذا تجرأتم على فعل هذا ولن تجرؤوا فتأكدوا بأن كوكتيل لبناني سناك سيكون جنديا من جنود الوطن، وسيوزع شراب النصر على جنود أبي حسين الأشاوس الذين سيدوسوا بنعالهم كل معتد إن شاء الله".

وكان الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين، أثار ضجة وغضبا على مواقع التواصل العربية، بتغريدات تطرق فيها لانتقاص قدرات الأردن العسكرية.

وقال الإعلامي الإسرائيلي عبر حسابه بتويتر إن "مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول ابتدائي يهدد طالباً آخر بأخيه الكبير غير الموجود أساسا ببساطة". وتابع "لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون"

ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلا "يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل".

وتأتي تغريدات كوهين في أجواء متوترة بسبب إعلان إسرائيل نيتها ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض سيادتها عليها، فيما قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، إن على بلاده أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا، ردا على مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية.