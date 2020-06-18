الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بأربعة صواريخ

أصدر الجيش العراقي، اليوم الخميس، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء، بأربعة صواريخ.

وقال الجيش العراقي، في بيان له ، إن "أربعة صواريخ سقطت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم السفارة الأمريكية وبعثات أخرى بالعاصمة العراقية، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن سقوط ثلاث صواريخ من نوع كاتيوشا، بعد منتصف ليلة الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

وشهدت المنطقة الخضراء قصفا صاروخيا آخر، يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري، حيث أفادت خلية الإعلام الأمني، أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".