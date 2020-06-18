فلسطين تعلن عن الموجة الثانية من فيروس كورونا

أعلنت السلطة الفلسطينية عن انتشار الموجة الثانية من الفيروس التاجي، وتم الإبلاغ عن خمس إصابات جديدة صباح اليوم.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء: إن "دولة فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة "كورونا".

وأضافت "يجب تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".

وسجلت اليوم خمس إصابات بالفيروس في محافظتي نابلس والخليل، فيما أعلن أمس عن تسجيل 39 إصابة، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.