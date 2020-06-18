لربطه بـ"صفقة القرن"... ضغوط أمريكية لإحياء ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية

تضغط الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفيرتها في بيروت، على لبنان، لإحياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

أفادت صحيفة "الأخبار"، اليوم الخميس، بأن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، في بيروت، أثارت ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، بدعوى أن حله سيساعد في تهدئة الأجواء بالجنوب وكل لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الرئيس عون بدأ منذ حوالى شهر يلمح إلى مقربين منه نيته إحياء التفاوض، لأن هذه الخطوة ستُخفّف الضغط عن لبنان، معبرا بشكل غير مباشر عن استيائه من طريقة إدارة الملف سابقا، ويحاول استرداد ملف التفاوض من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليصبح في عهدة الرئاسة اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات لجرّ لبنان إلى التفاوض، وفقَ ما تقتضيه مصلحة إسرائيل التي تستعجل ترسيم الحدود البحرية، لما يؤمنه من استقرار يضمن سلامة التنقيب وعمل الشركات الأجنبية، وصولاً إلى رسم خط أزرق بحري، وربطه بـ"صفقة القرن" وغيرها من الملفات الإقليمية.