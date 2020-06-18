سعت للسفر إلى سوريا ومصر... لبنان يعلن القبض على خلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن صيد ثمين تمكنت من الإيقاع به.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن العام، أنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلاً من اللبنانيين: ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

وأشار البيان، بحسب موقع "النهار" اللبناني إلى أنه بالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بأنهم "بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصاً آخرين على مبايعة التنظيم".

ولفت البيان كذلك إلى أن المتهمين اعترفوا بأنهم "سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق في صفوف تنظيم داعش".