الصفدي يسلم رسالة من ملك الأردن إلى الرئيس الفلسطيني

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير أيمن الصفدي نقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، من أن تنفيذ إسرائيل قرار الضم "سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وقال خلال مباحثات أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوڤ، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم، فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم".

وأضاف، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن "تنفيذ إسرائيل قرار الضم يعني اختيارها الصراع بدل السلام"، محملا إسرائيل "مسؤولية انعكاسات الضم الخطرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل".

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): وزير الخارجية أيمن الصفدي يصل مقر الرئاسة في مدينة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس | عاجل — هلا أخبار (@HalaAkhbar) June 18, 2020

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية ، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.