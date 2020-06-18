الصفدي يسلم رسالة من ملك الأردن إلى الرئيس الفلسطيني

وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، من أن تنفيذ إسرائيل قرار الضم "سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وقال خلال مباحثات أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوڤ، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم، فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم".
وأضاف، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن "تنفيذ إسرائيل قرار الضم يعني اختيارها الصراع بدل السلام"، محملا إسرائيل "مسؤولية انعكاسات الضم الخطرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل".
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): وزير الخارجية أيمن الصفدي يصل مقر الرئاسة في مدينة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس | عاجل— هلا أخبار (@HalaAkhbar) June 18, 2020
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية ، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.
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