"السوق المحلي يحتاجه"... مصر تعلن استمرار وقف تصدير جميع أنواع هذا المنتج

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، اليوم، قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من الكحول ومشتقاته، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية وقف تصدير الكمامات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة، في بيان وقتها، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات.

وأمس الأول، الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير البقوليات مثل الفول والعدس لمدة 3 أشهر.