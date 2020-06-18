رئيس الجزائر يبعث برقية إلى ملك المغرب

أرسل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، برقية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تبون قال في البرقية: "تلقيت ببالغ الارتياح والاطمئنان نجاح العملية الجراحية، التي أجريتموها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله، داعيا المولى أن يسبغ عليكم نعمة الصحة وأن يمدكم بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل مكروه".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد نشرت، يوم الخميس الماضي، بيانا جديدا في قضية "الانزلاق الخطير لقنصل المغرب".

وأفادت صحيفة "النهار"، بأن بيان الخارجية الجزائرية جاء ردا على تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي، حول قضية ترحيل القنصل المغربي بالجزائر.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن البيان جاء على خلفية تصريحات وزير الخارجية المغربي الأخيرة، والتي مفادها أن استدعاء القنصل العام المغربي جاء بمبادرة من الطرف المغربي.

وأورد البيان الجزائري، أن بلاده تعاملت وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا في قضية "الانزلاق الخطير" الذي أقدم عليه القنصل العام المغربي، مضيفا أن "الجزائر خاطبت الطرف المغربي بلغة مناسبة، لا تحتمل تأويلا آخر غير إنهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده".