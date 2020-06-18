السعودية تقدم مقترحا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مقترحا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن.

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن المقترح السعودي "يتضمن وقف التصعيد والقتال في أبين وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية".

كما يشمل المقترح السعودي تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، بالإضافة إلى تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

وقال اثنان من المصادر لـ"رويترز" إن "المجلس الانتقالي يريد تشكيل الحكومة قبل نقل قواته".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مؤخرا، الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها جنوبي البلاد، وقال المجلس في بيان له "إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السلطة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين".

وشهدت عدن العام الماضي قتالا عنيفا بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وأخرى تابعة للحكومة الشرعية راح ضحيتها العشرات قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر/ تشرين الثاني برعاية سعودية.