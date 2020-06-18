حقيقة فرض رسوم على السعوديين ودول التعاون الخليجي لدخول مصر

تداولت أنباء عن قيام مصر بفرض رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأشارت الأنباء المتداولة إلى أن وزير الداخلية المصرية أصدر قرارا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

ويتم تطبيق هذا الإجراء على دولة قطر منذ عام 2017.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكدت مصادر مسؤولة في مصر عدم صحة هذه الأنباء وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويتم الإعلان عنها عبر نشرها في الجريدة الرسمية.