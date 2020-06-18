بولتون يشبه عملية "صنع القرار" في واشنطن بـ"عراك على طعام"

أفادت وكالة "سي إن إن"، مساء أمس الأربعاء، بأن وصف بولتون جاء ضمن صفحات الكتاب الذي يرغب في نشره، يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال بولتون إن الاجتماع الأسبوعي الذي يرأسه ترامب، إما في قاعة روزفلت، أو في المكتب البيضاوي، كان أشبه بعراك على الطعام في المدارس، عوضا عن أن يكون نقاشا حذرا لصنع قرار، دون الحصول على رأي الجهات المختصة لحل المشكلة أو معرفة ما هي الخيارات.

وتطرق جون بولتون إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، التي يقودها جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أنه وقبل الانضمام إلى إدارة ترامب، كان له حوار مع نتنياهو الذي تساءل عن دور كوشنر في تطوير خطة "صفقة القرن".

وأوضح جون بولتون في كتابه، أن نتنياهو "كان مترددا بتوكيل التوصل إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى كوشنر، الذي عرف نتنياهو عائلته على مدى سنوات، كان (نتنياهو) سياسيا بما فيه الكفاية بعدم معارضة الفكرة على الملأ، ولكن كالعديد من الناس في العالم، تساءل لماذا كوشنر سينجح في حين فشل أشخاص آخرون بالمهمة مثل كيسنجر...".