دولة خليجية تعالج أول حالة كورونا عند الأطفال عبر تقنية "الإيكمو"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، علاج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد عند الأطفال، عبر وضعها على جهاز الرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو).

وقالت الوزارة إنه تم علاج طفلة، كانت تعاني من التهاب حاد في الرئة، ومتلازمة ضائقة الجهاز التنفسي الحاد نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وكانت الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مما استدعى وضعها على جهاز الرئة الصناعية وإنعاش الطفلة بنجاح.

علاج أول طفلة مصابة بـ #كورونا بإستخدام الرئة الخارجية في «العدان»



حالة نادرة .. وخطة للتوسع فى تقديم الخدمةhttps://t.co/gMEoDB5PNB pic.twitter.com/RY4I71hYwV — الجريدة (@aljarida) June 18, 2020

وتم وضع الطفلة في العناية المركزة بمستشفى العدان، لمدة أسبوعين، في حالة حرجة إلى أن تعافت الرئة بشكل كبير، وتم إزالة المريضة من على جهاز الرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو)، ونقلها إلى العناية المركزة للأطفال لاستكمال علاجها.

ورفعت الطفلة من على جهاز التنفس الصناعي بنجاح وهي حاليا في حالة مستقرة.

جدير بالذكر أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد تعتبر أمرا قليل الحدوث، بالمقارنة مع البالغين، وتعتبر هذه الحالة من النوادر، ويوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بالفيروس وتلقوا العلاج عن طريق تقنية (الإيكمو) بنجاح.