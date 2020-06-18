مفتي لبناني: من يعتبر اتفاق الطائف وحيا مقدسا يدافع عن "واقع فاسد"

قال المفتي اللبناني عباس زغيب، إن "كل من يدافع عن اتفاق الطائف ويعتبره وحيا مقدسا، إنما يدافع عن واقعه الفاسد ويبرر لنفسه خيانته لمبادئه وشعاراته التي لا تنسجم مع حقيقة اتفاق الطائف الذي شرع الطائفية السياسية التي أنهكت لبنان واقتصاده".