"من أجمل الصور"... إسرائيل تحتفي بتصرف مواطن سعودي

موقع "إسرائيل بالعربية" على تويتر هو حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أنشأته الوزارة للتواصل مع العرب.
وفي المقطع الذي نشره الحساب، يقوم شاب بحمل والده، على ظهره أثناء رحلة برية.
من اجمل صور بر الوالدين.. مواطن سعودي يحمل والده على ظهره في رحلة برية— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 18, 2020
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ).
pic.twitter.com/waUeOlaod3
وعلق الحساب على المقطع بأنه "من أجمل صور بر الوالدين.. مواطن سعودي يحمل والده على ظهره في رحلة برية.. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".
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