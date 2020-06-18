"من أجمل الصور"... إسرائيل تحتفي بتصرف مواطن سعودي

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشخص تقول إنه سعودي يحمل والده، ووصفت تصرف الشاب بأنه "من أجمل صور بر الوالدين".

موقع "إسرائيل بالعربية" على تويتر هو حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أنشأته الوزارة للتواصل مع العرب.

وفي المقطع الذي نشره الحساب، يقوم شاب بحمل والده، على ظهره أثناء رحلة برية.

من اجمل صور بر الوالدين.. مواطن سعودي يحمل والده على ظهره في رحلة برية

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ).

pic.twitter.com/waUeOlaod3 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 18, 2020

​وعلق الحساب على المقطع بأنه "من أجمل صور بر الوالدين.. مواطن سعودي يحمل والده على ظهره في رحلة برية.. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".